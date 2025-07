Lei Magnitsky: EUA aplicam sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Os Estados Unidos puniram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky. A medida, apelidada de morte financeira, é usada para punir pessoas ou organizações envolvidas em corrupção ou em violações dos direitos humanos. A justificativa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para sancionar Alexandre de Moraes é que o ministro "tem usado sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão".



