Carla Zambelli recorrerá contra decisão do STF

Carla Zambelli diz que vai recorrer da decisão do STF que a condenou a 10 anos de prisão

A deputada Carla Zambelli anunciou que recorrerá da sentença do Supremo Tribunal Federal, que a condenou a dez anos de prisão e à perda de seu mandato. A decisão unânime da primeira turma do STF também envolve o hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça.

Zambelli argumenta que somente o plenário da Câmara dos Deputados pode decidir sobre a cassação de seu mandato. Ela considera a acusação absurda e afirma que não colocaria seu cargo em risco por uma “brincadeira sem graça”. O processo ainda está em andamento com recursos pendentes.

Seu partido defende que apenas o plenário tem competência para determinar a perda do mandato. Além da prisão, a condenação implica em ausência nas sessões da Câmara, resultando na perda do cargo. Tanto Zambelli quanto Delgatti têm direito a recorrer da decisão.

