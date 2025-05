Em decisão unânime, 1ª Turma do STF condena Carla Zambelli por invasão aos sistemas do CNJ

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou, por unanimidade, a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato. A pena de Delgatti é de oito anos e três meses de prisão. Os dois ainda terão que pagar R$ 2 milhões por danos morais e coletivos. A decisão pela perda de mandato tem que ser confirmada pela Câmara dos Deputados. Zambelli sempre negou ligação com a invasão, mas Delgatti admitiu o crime à justiça e disse que agiu por ordem da deputada.



