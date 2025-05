Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira neste mês O italiano finalizará compromissos com o Real Madrid antes de se mudar para o Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio

Um dia após o anúncio da CBF, Carlo Ancelotti confirmou que assumirá o comando da seleção brasileira em 26 de maio. O técnico italiano ainda comandará o Real Madrid em três partidas antes de sua transferência para o Brasil. Sob seu comando, Kaká e Vinícius Júnior foram premiados como melhores jogadores do mundo.

No Rio de Janeiro, Ancelotti terá direito a um apartamento e um jatinho à disposição. Ele também receberá um bônus de aproximadamente R$ 32 milhões caso conduza a seleção à conquista do hexa na Copa do Mundo. Ancelotti será o quarto técnico estrangeiro a liderar a seleção brasileira desde 1965.

Com vasta experiência em trabalhar com jogadores brasileiros e uma conexão cultural facilitada pela grande comunidade italiana no país, espera-se que sua adaptação seja tranquila. A expectativa agora gira em torno da parceria inédita entre Ancelotti e Neymar na seleção brasileira.

Assista em vídeo - Carlo Ancelotti assume a seleção brasileira a partir do dia 26 de maio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!