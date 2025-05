Carlo Ancelotti assume seleção brasileira após despedida do Real Madrid Ancelotti expressa emoção com novo desafio e recebe apoio de Vinícius Júnior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 01h45 (Atualizado em 24/05/2025 - 01h45 ) twitter

Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, expressou hoje (23) sua emoção ao assumir o comando dos únicos pentacampeões mundiais. Amanhã (24), ele participa de sua última partida à frente do Real Madrid contra a Real Sociedad no Campeonato Espanhol.

O atleta Vinícius Júnior, por meio de suas redes sociais, fez uma publicação de despedida para Ancelotti. O atacante destacou o impacto positivo que o treinador teve em sua vida profissional e pessoal, desejando reencontrá-lo no Brasil. Na segunda-feira (26), Ancelotti começará oficialmente sua nova jornada com a seleção do Brasil.

