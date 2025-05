Carlo Ancelotti visita museu da CBF e assiste Botafogo no RJ Técnico italiano inicia atividades no Brasil com agenda cheia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h40 ) twitter

Recém-chegado ao Brasil, Ancelotti conhece museu da CBF no RJ

Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, iniciou sua jornada no Rio de Janeiro com uma visita ao museu da CBF. Durante a manhã, ele explorou a história da seleção brasileira e experimentou novos uniformes em uma sessão de fotos. Ancelotti também conheceu sua nova sala de trabalho na sede da confederação.

À noite, o treinador italiano esteve no estádio Nilton Santos para assistir ao jogo do Botafogo. Entre os jogadores observados estavam Alex Telles e Igor Jesus, que estavam na pré-lista da seleção mas não foram convocados. No dia seguinte, Ancelotti planeja assistir ao Flamengo enfrentar o Deportivo Táchira no Maracanã pela Libertadores.

