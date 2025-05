Carlos Lupi deixa Ministério da Previdência após escândalo no INSS Presidente Lula aceita demissão de Lupi durante reunião não agendada oficialmente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h47 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro da Previdência Carlos Lupi pede demissão após polêmica envolvendo fraudes no INSS

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, pediu demissão após a revelação de fraudes bilionárias no INSS. O presidente Lula aceitou o pedido durante uma reunião não programada oficialmente. A saída do ministro já era esperada por membros do governo devido ao impacto negativo das acusações.

A operação da Polícia Federal expôs descontos irregulares em aposentadorias e benefícios, aumentando a pressão sobre Lupi. Ele liderava a pasta desde o início do terceiro mandato de Lula e foi indicado pelo PDT, onde é presidente licenciado.

Wolney Queiroz, ex-deputado federal e atual secretário executivo da Previdência, assumirá o ministério. A exoneração de Lupi e a nomeação de Queiroz devem ser publicadas em edição extra do Diário Oficial.

Assista em vídeo - Ministro da Previdência Carlos Lupi pede demissão após polêmica envolvendo fraudes no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!