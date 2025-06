Casamento luxuoso de Jeff Bezos em Veneza gera protestos Evento bilionário atrai celebridades e descontentamento local JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h39 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h39 ) twitter

Casamento de Jeff Bezos deve custar cerca de R$ 300 milhões; evento gerou protestos em Veneza

O casamento do bilionário Jeff Bezos com a empresária Lauren Sanchez em Veneza, Itália, está orçado em cerca de R$ 300 milhões. Previsto para começar amanhã (27), o evento atraiu celebridades como Leonardo DiCaprio e Oprah Winfrey, além de um forte esquema de segurança com a chegada de cerca de 90 jatos particulares.

A cerimônia terá três dias de celebrações para aproximadamente 200 convidados. No entanto, essa opulência gerou insatisfação entre os moradores de Veneza, que já enfrentam problemas causados pelo turismo em massa. Ativistas e moradores protestaram contra o uso da cidade como palco para eventos privados luxuosos.

Durante as manifestações, uma faixa sugeria que aqueles que podem “alugar” Veneza para casar deveriam contribuir mais em impostos.

