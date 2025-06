O presidente Donald Trump acusa parlamentares democratas de vazar relatório sobre ataque ao Irã por motivos políticos. As forças armadas dos Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra testes com o mesmo tipo de bomba que foi usada no ataque às instalações nucleares do Irã. Em coletiva marcada por críticas à imprensa, o secretário de defesa minimizou o relatório preliminar da agência de inteligência, que afirmou que os ataques ao Irã tiveram impacto limitado. Pete Hesgeth afirmou que o documento foi vazado por motivos políticos e que as primeiras análises costumam estar incompletas.



