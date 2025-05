Catar assina acordo bilionário durante visita de Trump O presidente americano discute geopolítica com Tamim bin Hamad al-Thani JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h42 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Catar assina acordo de 200 bilhões de dólares para comprar aviões da Boeing

O Catar formalizou um acordo de 200 bilhões de dólares para adquirir aviões da fabricante americana Boeing. Durante a visita ao Oriente Médio, Donald Trump foi recebido pelo líder catariano Tamim bin Hamad al-Thani. Este é o maior pedido de jatos registrado pela Boeing até hoje, proporcionando um impulso significativo nas vendas da empresa.

Além dos negócios, Trump discutiu questões geopolíticas com al-Thani, incluindo negociações para conter o programa nuclear do Irã. Antes de chegar ao Catar, Trump esteve na Arábia Saudita, onde se reuniu com o presidente sírio Ahmed al-Sharaa. Este encontro marcou a primeira reunião entre líderes dos dois países em 25 anos.

A aproximação com a Síria ocorreu após Trump anunciar a retirada das sanções econômicas dos Estados Unidos contra o país. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman manifestou interesse em colaborar com os Estados Unidos para reduzir tensões na região.

Assista em vídeo - Catar assina acordo de 200 bilhões de dólares para comprar aviões da Boeing

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!