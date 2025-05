Batida entre carreta e van deixa 9 mortos e 12 feridos em MG

Nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas em uma batida entre uma carreta e um van, no norte de Minas Gerais. Segundo os bombeiros, a carreta invadiu a contramão e os veículos bateram. Nove pessoas morreram na hora, entre elas, uma criança de quatro anos que viajava com o pai. Os feridos estão internados em hospitais de Francisco Sá e Montes Claros, no norte de Minas Gerais, três deles em estado grave. A van saiu de Uberlândia, com dois motoristas e 17 passageiros em direção à cidade de Crato, no Ceará. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, informou que a van não tinha autorização para esse tipo de serviço.



