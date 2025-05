Chefe de quadrilha especializada em roubos de motos de luxo é preso em São Paulo Gabriel Macedo, líder do grupo, foi preso em operação policial na Zona Leste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h13 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h13 ) twitter

Chefe de quadrilha especializada em roubos de motos de luxo é preso na zona leste de SP

A Polícia Civil prendeu Gabriel Macedo, de 22 anos, apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubar motos de luxo na Zona Leste de São Paulo. Após os roubos, as motos eram levadas para desmanches clandestinos no centro da cidade, onde eram desmontadas e as peças vendidas ilegalmente.

Câmeras de segurança flagraram seis criminosos abordando motociclistas. Em uma ação rápida, uma moto avaliada em R$ 150 mil foi levada junto com pertences pessoais da vítima. Outro motociclista teve seu veículo roubado por cinco homens na mesma avenida.

Um prédio no centro foi identificado como local onde as motos eram desmontadas. A polícia apreendeu peças sem nota fiscal e prendeu dois homens no local. No primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de 10% nos roubos e furtos de motos comparado ao ano anterior.

As autoridades alertam sobre o risco da compra online de peças abaixo do preço de mercado, que pode incentivar o roubo dessas motocicletas.

