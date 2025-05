Polícia investiga o desaparecimento de turista no RJ após show da Lady Gaga

A polícia do Rio investiga o desaparecimento de um turista de Goiás, que viajou para o show da cantora Lady Gaga. Igor Sousa da Costa, de 26 anos, não é visto desde o domingo (4). Pelo segundo dia seguido, salva-vidas e mergulhadores fizeram buscas no mar de Ipanema, na zona sul do rio, e um helicóptero do corpo de bombeiros deu apoio.



