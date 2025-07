Chefe de quadrilha que trocava etiquetas no aeroporto de São Paulo é preso Polícia Federal desmantela esquema de tráfico internacional após prisão de brasileiras na Alemanha JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h26 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h26 ) twitter

PF prende chefe de quadrilha responsável por trocar etiquetas de bagagens em aeroporto de São Paulo

A Polícia Federal prendeu o último integrante de uma organização criminosa que trocava etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo para enviar cocaína à Europa. A investigação começou após duas brasileiras serem presas na Alemanha em 2023, quando suas malas foram trocadas sem que soubessem.

O suspeito foi encontrado em sua casa em Guarulhos, onde foram apreendidos R$12 mil em dinheiro escondidos. Ele era apontado como um dos líderes do grupo que operava na área restrita do aeroporto. O esquema envolvia a troca discreta de etiquetas para despachar bagagens com drogas.

Imagens de câmeras de segurança capturaram a ação da quadrilha, contribuindo para a liberação das brasileiras após 38 dias detidas injustamente. Até agora, 16 pessoas foram detidas, com seis já condenadas a penas entre 7 e 39 anos. Durante as investigações, mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no aeroporto.

