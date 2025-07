China critica tarifas de Trump sobre produtos brasileiros Ministério chinês acusa EUA de interferência nos assuntos internos do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/07/2025 - 01h32 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

China critica tarifas de Trump ao Brasil e diz que EUA tentam interferir em assuntos do país

A China criticou as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros, acusando os Estados Unidos de interferir em assuntos internos do Brasil. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, destacou que o respeito à soberania das nações é um princípio fundamental da ONU e que tarifas não devem ser usadas como meio de coerção ou intimidação.

Na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, justificando a medida com base em uma relação comercial considerada injusta e em ações do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro. Questionado sobre um possível diálogo com o presidente Lula, Trump mencionou que poderia conversar com ele no futuro, mas não no momento, alegando tratamento injusto ao ex-presidente Bolsonaro.

Além disso, Trump anunciou tarifas de 35% sobre o Canadá, a partir de 1º de agosto, devido à falta de colaboração do país. As tarifas poderão ser ajustadas conforme a relação entre os governos. Hoje, Trump visitou o Texas para avaliar os danos causados por enchentes, que resultaram em mais de 120 mortes e 170 desaparecidos.

Assista ao vídeo - China critica tarifas de Trump ao Brasil e diz que EUA tentam interferir em assuntos do país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!