Setores que mais exportam para os EUA temem colapso com as novas taxas anunciadas por Trump

Os setores que mais exportam para os Estados Unidos falam em risco de colapso com as novas taxas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Quem mais exporta para o país já calcula o potencial impacto da taxação de 50% anunciada pelo presidente. Os setores de petróleo, café, laranja, ferro e aço são os que mais dependem do mercado norte-americano.



