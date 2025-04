Chuvas intensas causam alagamentos em Belo Horizonte Sananduva enfrenta danos após forte chuva de granizo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 21h03 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h03 ) twitter

Belo Horizonte registra, em apenas 3 horas, quase toda a chuva esperada para abril

Belo Horizonte registrou, em apenas três horas, quase toda a precipitação esperada para abril, resultando em alagamentos significativos. A Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico válido até sábado, recomendando atenção especial a áreas próximas a encostas e barragens. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que uma árvore quase atingiu um veículo.

No Rio Grande do Sul, Sananduva também sofreu com o mau tempo. Uma chuva de granizo durou trinta minutos e danificou 90 residências, impactando cerca de 400 pessoas. As autoridades estão monitorando a situação para garantir a segurança dos moradores.

