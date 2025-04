Anvisa determina retenção obrigatória de receita para venda das chamadas ‘canetas emagrecedoras’

A Anvisa anunciou, nesta quarta-feira (16), a retenção obrigatória da receita para o medicamento Ozempic. A perda rápida de peso com a aplicação das chamadas "canetas emagrecedoras" provocou uma corrida às farmácias de todo o país. A procura foi tanta que o remédio desenvolvido para o tratamento do diabetes chegou a sumir das prateleiras e prejudicou quem realmente precisa. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária apontam que 32% das notificações de efeitos adversos no Brasil estão relacionadas ao uso desses medicamentos de forma diferente da prevista na bula. Agora, os medicamentos só vão poder ser vendidos com retenção da receita, o que aumenta o controle do consumo.



