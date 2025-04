Chuvas intensas mobilizam ações emergenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro Autoridades ativam gabinetes de crise para enfrentar tempestades no Sudeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h19 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h19 ) twitter

São Paulo e Rio de Janeiro preparam gabinetes de crise para enfrentar grande volume de chuvas

Autoridades em São Paulo e Rio de Janeiro ativaram gabinetes de crise para enfrentar as fortes chuvas previstas para o fim de semana na região Sudeste. Em São Paulo, representantes da Defesa Civil Estadual, concessionárias de energia e abastecimento de água, além dos bombeiros, estão monitorando tempestades em tempo real para coordenar ações emergenciais. O risco de transbordamento de rios, alagamento de vias e deslizamento de encostas coloca a região metropolitana e o litoral sob alerta vermelho até sábado.

No Rio de Janeiro, Duque de Caxias decretou estado de alerta extremo devido a alagamentos que causaram a interdição parcial da BR-040. Na Região Serrana, Petrópolis e Teresópolis enfrentam previsão de chuvas três vezes acima do normal, resultando na suspensão das aulas e no decreto de ponto facultativo. O governador Cláudio Castro está em Petrópolis acompanhando a situação, enquanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em prontidão em todo o estado.

