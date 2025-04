Suspeito de matar arquiteto que tentou impedir assalto é preso em São Paulo

Três dias depois do crime, Hugo dos Santos Araújo, de 20 anos, se entregou no departamento estadual de investigações criminais, o DEIC. Segundo a polícia, ele confessou ter assassinado o arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos. Depois de ver uma mulher ser assaltada na calçada, Jefferson avançou com o carro e derrubou o criminoso, que atirou. Os policiais levaram 16 horas para identificar os dois homens que participaram do latrocínio. Hugo dos Santos Araújo já tinha sido preso por um outro assalto, em 2023. Segundo a investigação, Kawã Felipe Celestino, de 20 anos, ajudou na fuga. Ele teve a prisão temporária decretada e está foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!