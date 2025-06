Chuvas intensas no Rio Grande do Sul causam cinco mortes Corpo encontrado em Veracruz; previsão indica mais chuvas nos próximos dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h05 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h05 ) twitter

Sobe para cinco o número de mortes causadas pelas chuvas no RS

Cinco pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em Veracruz, um corpo foi encontrado em um córrego. Nos próximos dias, uma frente fria deve trazer mais precipitações ao estado, aumentando o risco de enchentes.

Diversos rios estão acima ou próximos do nível de inundação, gerando preocupação entre os moradores. Na região das ilhas em Porto Alegre, famílias precisam remover seus pertences e deixar suas casas. A Defesa Civil, o Exército e voluntários estão envolvidos em operações de resgate e distribuição de alimentos para aqueles que permanecem em suas residências.

Na área central de Porto Alegre, alagamentos foram causados pelo transbordamento de bueiros. O Rio Guaíba atingiu um nível preocupante próximo à Usina do Gasômetro. Já em Cachoeira do Sul, o Rio Jacuí recuou após ultrapassar a cota de inundação, afetando o nível do Guaíba. Em Canoas, moradores que já sofreram com enchentes anteriores tiveram que evacuar novamente.

O Serviço Geológico do Brasil alerta para a possibilidade de fortes chuvas no próximo fim de semana, podendo agravar ainda mais a situação nas regiões afetadas.

