Onda de frio no Sul e Sudeste deixa lagos congelados e estradas tomadas pela geada

Temperaturas negativas, lagos congelados, estradas tomadas pela geada e plantações brancas. A onda de frio transformou a paisagem nas regiões Sul e Sudeste. Pelo segundo dia, Urupema, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do país. Na serra do Rio Rastro, o gelo tomou conta da encosta e invadiu a pista. Policiais militares fizeram uma força-tarefa para liberar a estrada. A primeira onda de frio do inverno fez com que Florianópolis registrasse a menor temperatura dos últimos 12 anos. 62 cidades registraram temperaturas negativas durante a madrugada, em Santa Catarina. Porto Alegre teve a madrugada mais fria de 2025. O frio também se espalhou pelo Sudeste do país. Em Minas Gerais, os termômetros atingiram três graus negativos na cidade de Maria da Fé, que ficou coberta pela geada.



