Ciclone extratropical causa destruição no Rio Grande do Sul Fenômeno climático afeta cidades gaúchas com ventos de até 130 km/h JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h13 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h13 )

Ventos derrubam plataforma marítima e arrastam lobo-marinho para o meio da rua no RS

Um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, causando destruição em pelo menos 23 cidades. Ventos superiores a 100 km/h derrubaram uma plataforma marítima em Xangri-Lá e arrastaram um lobo-marinho para uma rua em São José do Norte.

Em Imbé, a forte ressaca gerou ondas de até 3,5 metros, enquanto Capão da Canoa registrou o destelhamento de cerca de 150 casas devido às rajadas de vento de até 130 km/h. Aproximadamente 190 mil pessoas ficaram sem energia elétrica devido ao fenômeno.

As temperaturas caíram com a passagem do ciclone, podendo chegar próximas de zero nas áreas mais altas do sul do país. Em Florianópolis, a água invadiu ruas e imóveis, aumentando a preocupação entre os moradores locais.

Ventos derrubam plataforma marítima e arrastam lobo-marinho para o meio da rua no RS

