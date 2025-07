Ex-presidente Jair Bolsonaro participa de motociata com apoiadores em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça (29) de uma motociata com apoiadores, em Brasília. Bolsonaro participou do ato em um trio elétrico. A pedido dos advogados, não discursou durante o percurso. O ex-presidente estava ao lado da ex primeira-dama Michelle e do filho e senador Flávio Bolsonaro. Durante a motociata, aliados do ex-presidente criticaram decisões judiciais contra o ex-presidente.



