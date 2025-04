Cliente morre após ser baleado em agência bancária na Bahia Discussão por demora no atendimento leva a tragédia em Dias d’Ávila JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h18 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segurança de agência bancária mata cliente após discussão por demora no atendimento, na Bahia

Um cliente morreu após ser baleado por um segurança em uma agência bancária em Dias d’Ávila, região metropolitana de Salvador. A discussão começou devido à demora no atendimento, levando Sidnei de Souza, de 43 anos, a se exaltar e a agredir o segurança com um tapa no rosto. O vigilante reagiu disparando contra ele. Sidnei foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

O segurança foi preso em flagrante e alegou legítima defesa durante seu depoimento. A arma usada no crime foi apreendida e ele foi autuado por homicídio. As câmeras de segurança registraram todo o conflito, que gerou pânico entre os clientes presentes na agência movimentada. O corpo de Sidnei foi sepultado na tarde do mesmo dia.

Assista em vídeo - Segurança de agência bancária mata cliente após discussão por demora no atendimento, na Bahia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!