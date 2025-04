O Banco de Brasília anunciou na última semana a compra de 58% do capital total do Banco Master. Em entrevista exclusiva, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, falou sobre essa aquisição que ainda precisa do aval do Banco Central.



