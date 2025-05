Clínica clandestina em Magé é alvo de investigação por abusos contra mulheres Pacientes eram mantidas em cárcere privado e sofreram abusos sexuais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h07 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h07 ) twitter

Polícia procura por donos de clínica clandestina acusados de abusar sexualmente das pacientes no RJ

A polícia do Rio de Janeiro procura os responsáveis por uma clínica clandestina de reabilitação em Magé, onde pacientes mulheres eram mantidas em cárcere privado e sofreram maus-tratos e abusos sexuais. A clínica foi fechada após uma operação policial na Baixada Fluminense.

As pacientes tinham entre 22 e 62 anos, e suas famílias pagavam cerca de R$ 1.400 mensais pelo tratamento. A clínica operou por seis meses até ser desativada em janeiro deste ano, após denúncias de duas mulheres que conseguiram escapar. As internas relataram festas organizadas por Vinícius com a presença de outros homens.

As defesas dos acusados não foram localizadas para comentar as acusações.

