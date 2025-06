Clubes da Série A voltam aos treinos durante pausa no Brasileirão Vasco, Grêmio, Ceará e Juventude se preparam para próximos desafios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h19 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h19 ) twitter

Quatro clubes da Série A retornam das férias e aproveitam pausa no Brasileirão para treinar

Alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro retomaram as atividades após o recesso de meio de ano. Ceará e Juventude terão mais de 20 dias para se preparar antes de seus próximos compromissos. Grêmio e Vasco também retornaram aos treinos.

O Vasco voltou ao centro de treinamento na zona oeste do Rio de Janeiro após vencer o São Paulo antes da pausa. Apesar de ainda não ter anunciado novos reforços, o clube confirmou a saída do jogador francês Dimitri Payet. A equipe carioca planeja um amistoso contra o Montevideo Wanderers do Uruguai em 5 de julho, no Rio Grande do Norte.

O Grêmio busca melhorar seu desempenho no segundo semestre e enfrentará o Cruzeiro na retomada do Campeonato Brasileiro em 13 de julho. O Ceará, após um descanso de 13 dias, se prepara para a fase decisiva da Copa do Nordeste, onde enfrentará o Sport nas quartas de final em 9 de julho. Já o Juventude busca sair da zona de rebaixamento com sua primeira partida pós-pausa contra o Sport em 14 de julho.

