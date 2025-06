SP registra 47 ataques com pedras a ônibus em apenas cinco dias

Uma situação que assusta quem usa o transporte público de São Paulo: ônibus têm sido atacados com pedradas. Somente na capital, foram 47 casos em apenas cinco dias. Deixando motoristas e passageiros com medo. A polícia investiga os ataques de vandalismo e a motivação dos crimes. Motoristas dizem se sentir tensos e temem que as ações ainda gerem outras consequências. Ataques também ocorreram na região metropolitana. A Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia tenta em identificar os suspeitos. As empresas afirmam que os veículos foram reparados e já voltaram a circular.



