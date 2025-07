Colisão entre trem e ônibus biarticulado deixa feridos em Curitiba Acidente em cruzamento ferroviário resulta em onze feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h36 ) twitter

Colisão entre trem e ônibus deixa onze pessoas feridas em Curitiba

Em Curitiba, um acidente envolvendo um trem e um ônibus biarticulado deixou onze pessoas feridas. A colisão foi capturada por uma câmera de segurança, mostrando o momento em que o ônibus foi atingido e dividido ao meio. No veículo estavam presentes 25 passageiros no momento do impacto.

A polícia está investigando as causas do acidente e suspeita que o motorista do ônibus tenha desrespeitado a sinalização no local. Curitiba possui 45 cruzamentos semelhantes com linhas férreas e registrou 29 acidentes desse tipo no ano anterior, destacando a necessidade de atenção redobrada nessas áreas.

