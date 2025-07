Tarifaço dos EUA: setores mais impactados pedem ao governo foco na negociação

Os setores mais impactados com o tarifaço dos Estados Unidos pedem ao governo foco na negociação para diminuir os impactos nas empresas brasileiras. O recado dos empresários é de que o governo deixe de lado as questões ideológicas e negocie as tarifas com o governo americano para evitar prejuízos bilionários e a perda de milhões de empregos.



