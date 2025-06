Comerciante chinês investigado por feminicídio é transferido para o RJ Zhaohu Qiu é suspeito de assassinar Marcelle Júlia Araújo da Silva no Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h19 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h19 ) twitter

Comerciante chinês suspeito de matar jovem de 18 anos é transferido de SP para o RJ

O comerciante chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro sob suspeita de feminicídio contra Marcelle Júlia Araújo da Silva, uma jovem de 18 anos. A polícia busca esclarecer as circunstâncias do crime ocorrido na zona norte do Rio. Marcelle foi vista pela última vez em uma bicicleta a caminho da casa do suspeito. Câmeras de segurança registraram Zhaohu puxando um carrinho coberto com uma lona azul, semelhante à encontrada no corpo da vítima.

Testemunhas relataram que Zhaohu tinha uma obsessão não correspondida pela jovem. Durante sua prisão em Carapicuíba, ele afirmou estar sob efeito de drogas no dia do crime. A investigação também considera a possibilidade de ocultação do corpo e uso de métodos cruéis no assassinato.

