Polícia prende suspeito de assassinar deputada democrata e o marido dela nos EUA

A polícia dos Estados Unidos prendeu o suspeito de assassinar uma deputada democrata e o marido dela, no estado de Minnesota. O atirador também tentou matar um senador estadual. Vance Boelter, de 57 anos, foi preso em uma fazenda perto da casa onde morava. Segundo as autoridades, o suspeito teria se passado por um policial para se aproximar das vítimas. Na madrugada de sábado (14), Boelter disparou contra o senador estadual John Hoffman e a esposa dele, que sobreviveram. Cerca de uma hora depois, policiais encontraram morta a deputada democrata e ex-presidente da câmara de Minnesota, Melissa Hortman. O marido dela também foi assassinado.



