Conafer sob investigação por descontos ilegais no INSS Polícia Civil do Distrito Federal aponta fraudes em benefícios de aposentados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conafer era a principal investigada por descontos ilegais no INSS, mostram documentos da polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu um relatório inicial em fevereiro de 2021 sobre descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. A investigação destacou a CONAFER como a principal suspeita de solicitar descontos de aproximadamente 2% sobre cerca de 250 mil beneficiários do INSS. Esse acordo entre a CONAFER e o INSS foi firmado em agosto de 2017.

O INSS recebeu diversas reclamações sobre os descontos aplicados pela CONAFER, representando cerca de 13% do total das queixas registradas. A entidade falhou em apresentar documentação que comprovasse as autorizações dos descontos. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da CONAFER, está sob investigação por desvio de verbas e negou as acusações durante depoimento em 2021.

Um diretor da CONAFER já tinha sido condenado por improbidade administrativa por práticas semelhantes. Tiago Abraão Ferreira Lopes, irmão do presidente e secretário-geral da associação, foi apontado por envolvimento em fraudes relacionadas a cadastramentos não autorizados. Apesar das evidências apresentadas pela Controladoria Geral da União sobre o aumento nos descontos de R$ 350 mil em 2019 para R$ 202 milhões em 2023, o caso foi arquivado pela Polícia Federal devido à falta de provas criminais na época.

Assista em vídeo - Conafer era a principal investigada por descontos ilegais no INSS, mostram documentos da polícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!