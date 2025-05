Câmara dos Deputados recorre ao STF contra decisão que altera as regras das sobras eleitorais

A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que alterou as regras das sobras eleitorais, com efeitos já nas eleições de 2022. No recurso, a Câmara defende que a decisão deveria valer apenas a partir das eleições de 2024. O objetivo é evitar que sete deputados percam o mandato. Ainda segundo a Câmara, a decisão viola o princípio da segurança jurídica que exige um intervalo mínimo de um ano, entre a aprovação de novas regras eleitorais e a aplicação.



