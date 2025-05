Ibovespa bate novo recorde de pontos após alta de 0,32% nesta segunda (19)

A Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde de pontos nesta segunda (19). A alta de foi 0,32%, aos 139.636 pontos. Já o dólar caiu 0,25%, cotado em R$ 5,65. O mercado reagiu à redução das estimativas de inflação apontada no Boletim Focus e também o crescimento da economia apontado pela prévia do PIB, que ficou acima do esperado.



