Conflito entre Índia e Paquistão resulta em aumento de mortes

Sobe para 43 o número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão

O número de mortos no conflito entre Índia e Paquistão chegou a 43 após ataques aéreos indianos na Caxemira, uma região de maioria muçulmana disputada pelos dois países desde a independência do Reino Unido em 1947. A Índia justificou os bombardeios como resposta a um ataque em seu território, enquanto o Paquistão afirmou ter derrubado aviões indianos e prometeu retaliação.

A tensão crescente preocupa a comunidade internacional devido ao arsenal nuclear de ambos os países. A ONU e a União Europeia pediram moderação, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou disposição para ajudar na resolução do conflito. O impacto do confronto também afeta a aviação, com companhias evitando sobrevoar o Paquistão e hotéis no norte da Índia sendo fechados.

