Brasil sobe cinco colocações no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano da ONU

O Brasil subiu cinco colocações no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Da posição 89, o país saltou para a 84. 193 países compõem a lista. A nova posição brasileira supera até mesmo patamar pré-Covid. O IDH mede o que há de mais sensível para um país: o bem-estar da população. O cálculo é feito a partir dos indicadores de escolaridade, renda e saúde. Islândia, Noruega, Suíça e Dinamarca aparecem no topo do ranking global. Sudão do Sul, Somália e República Centro-Africana apresentam os piores indicadores. Renda e saúde foram os indicadores responsáveis pelo avanço do Brasil no ranking.



