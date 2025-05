Índia ataca a região da Caxemira, no Paquistão; uma criança morreu

A Índia atacou nesta terça-feira (06) o Paquistão na região da Caxemira. Pelo menos uma criança morreu e outras duas ficaram feridas. Em retaliação, a força aérea do Paquistão derrubou dois jatos indianos. O bombardeio de hoje seria resposta a um ataque terrorista que deixou 26 mortos no lado indiano do território, no mês passado. Índia e Paquistão disputam a Caxemira desde a independência dos dois países do Reino Unido.