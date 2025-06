Conflito entre Irã e Israel persiste com ameaças e ataques mútuos Líder iraniano alerta sobre consequências de intervenção militar dos EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h49 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h49 ) twitter

Líder do Irã alerta que qualquer intervenção militar dos EUA terá 'consequências irreparáveis'

O confronto entre Irã e Israel chegou ao sexto dia. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, declarou que o país não se renderá e alertou sobre as consequências de uma intervenção militar dos Estados Unidos. Durante a madrugada, foram disparados 30 mísseis contra Israel, com um ataque adicional atingindo Tel Aviv no final da tarde. As forças de defesa israelenses interceptaram parte dos ataques; porém, uma pessoa foi ferida por estilhaços no norte do país.

Desde o início do conflito, mais de 400 mísseis e cerca de mil drones foram lançados contra Israel. O sistema de defesa aérea Domo de Ferro interceptou muitos desses ataques, mas pelo menos 20 mísseis atingiram áreas urbanas. Em Tamra, uma família foi tragicamente afetada quando um míssil iraniano atingiu o prédio onde viviam.

A resposta israelense incluiu ataques a mais de 1.100 alvos no Irã, focando em instalações militares. A população israelense permanece em alerta enquanto o conflito continua impactando vidas locais e estrangeiras, incluindo a brasileira Melissa, preocupada com a situação atual.

