Conflito entre Irã e Israel se intensifica com novos ataques Israel não descarta ação contra o líder supremo do Irã, Ali Khamenei JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h45 )

Novas ondas de ataques marcam o quarto dia de confronto entre Israel e Irã

O quarto dia de confrontos entre Israel e Irã foi marcado por novas ondas de ataques. Durante a madrugada, sirenes soaram em Tel Aviv quando pelo menos 40 mísseis iranianos foram lançados. Os ataques resultaram em oito mortos e deixaram outras centenas feridas. Em resposta, Israel ampliou seus alvos no território iraniano, atingindo a sede da televisão estatal em Teerã e destruindo um caminhão de armas.

O impacto mais significativo ocorreu em um prédio residencial em Tel Aviv. As forças de defesa de Israel relataram que parte dos mísseis não foi interceptada. Em retaliação, Israel destruiu vários lançadores de mísseis balísticos do Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mencionou a possibilidade de uma operação contra o líder supremo do Irã como uma forma de encerrar o conflito. No entanto, os ataques continuam com novos mísseis sendo lançados contra o norte de Israel.

As tensões ocorrem enquanto as negociações para um acordo nuclear entre Teerã e os Estados Unidos estão paradas. A imprensa sugere que a operação contra o Irã pode durar até três semanas.

