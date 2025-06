12 políticos brasileiros conseguem deixar Israel; outras 27 pessoas seguem no país

12 políticos brasileiros conseguiram deixar Israel nesta segunda-feira (16). As outras 27 pessoas, que cumpriam missão oficial a convite do governo israelense, ainda estão no país. Com o espaço aéreo fechado, a delegação enfrentou um trajeto de carro da cidade de Kfar Saba até a Jordânia. Na fronteira, o grupo esperou mais de uma hora para entrar no país vizinho. Nove autoridades vão retornar em um voo particular, que deve pousar em João Pessoa. Três, em um voo comercial, com escala em Doha, no Catar, e pouso em São Paulo.



