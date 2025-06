Conflito no Oriente Médio causa fechamento de espaços aéreos Suspensão de voos afeta milhares de viajantes na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 01h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h00 ) twitter

Conflito no Oriente Médio faz empresas aéreas cancelarem voos com destino à região

Devido ao conflito no Oriente Médio, Israel e Irã fecharam seus espaços aéreos, resultando em cancelamentos de voos e alterações de rotas por empresas aéreas. A medida afeta milhares de viajantes e destinos como Azerbaijão, Geórgia, Jordânia e Síria. Bombardeios no Irã desde quinta-feira à noite contribuíram para essa decisão.

Imagens de mísseis sobrevoando Dubai destacam a gravidade da situação. A principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos suspendeu temporariamente voos para Jordânia, Líbano, Irã e Iraque. Do Catar, outra empresa também cessou operações para alguns desses destinos. A reabertura dos espaços aéreos dependerá do progresso nas negociações de paz entre as nações envolvidas no conflito.

