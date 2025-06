Cade aprova a compra do Banco Master pelo BRB; negociação ainda precisa do aval do BC

O Cade aprovou a compra do Banco Master pelo BRB, o banco de Brasília. A negociação foi aprovada sem restrições e agora depende apenas do aval do Banco Central. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica liberou o acordo de R$ 2 bilhões. O BRB vai ficar com 58% do capital do Banco Master, o que representa 49% das ações ordinárias, que dão direito a voto, e 100% das preferenciais, que têm prioridade no recebimento de dividendos. A superintendência-geral do Cade aprovou o acordo sem restrições. A decisão se torna definitiva em 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Conselho ou recursos de terceiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!