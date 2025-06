Conflito no Oriente Médio favorece moedas de países emergentes Dólar cai mais de 1% e Ibovespa sobe em meio a tensões geopolíticas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h35 ) twitter

Conflito no Oriente Médio favorece moedas de países emergentes como o Brasil

O conflito no Oriente Médio impulsionou as moedas de países emergentes, incluindo o Brasil. A cotação do dólar recuou mais de 1%, atingindo R$ 5,48, o menor valor em oito meses.

O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, também registrou um aumento de 1,49%, ultrapassando os 139 mil pontos. Esses movimentos refletem as condições geopolíticas atuais e suas implicações no mercado financeiro.

