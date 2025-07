Confronto entre facções criminosas provoca caos na zona norte do Rio Polícia Militar intensifica operações para capturar envolvidos nos tiroteios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h37 ) twitter

Confronto entre facções rivais deixa uma pessoa ferida na zona norte do RJ

Na zona norte do Rio de Janeiro, um confronto entre facções criminosas resultou em um homem ferido. A Polícia Militar iniciou uma operação para capturar os responsáveis pelos tiroteios. O conflito começou com uma tentativa de invasão do Comando Vermelho ao Morro do Fubá, controlado pelo Terceiro Comando Puro. Durante os tiroteios, um homem foi atingido por uma bala perdida enquanto esperava por um ônibus. Ele foi socorrido e não corre risco de morte.

Câmeras de segurança registraram criminosos armados invadindo uma comunidade, seguidos por um adolescente. Em Itaboraí, na região metropolitana, outro tiroteio ocorreu durante uma operação contra o tráfico de drogas e roubo de cargas, resultando na morte de dois suspeitos e na prisão de outro.

