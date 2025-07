Entenda os perigos de comprar medicamentos roubados no mercado clandestino

A demanda por remédios de alto custo - como as canetas emagrecedoras - fez explodir os assaltos a farmácias. Na reportagem especial desta terça-feira (29), o Jornal da Record mostrou como receptadores inserem os produtos no mercado clandestino e sem saber que a qualidade está comprometida, os compradores colocam a própria saúde em risco.



