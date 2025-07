Governo pode acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para emissão de CNH

O governo federal pode acabar com a obrigatoriedade de dar aulas em autoescolas para emissão da CNH. Para o Ministério dos Transportes, o alto custo para tirar o documento faz com que 20 milhões de motoristas acabem dirigindo sem carteira.



