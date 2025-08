Congresso Nacional retoma atividades com foco em isenção de IR Isenção para rendimentos até R$ 5 mil e anistia para atos de janeiro dividem atenções JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h33 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Congresso Nacional retoma atividades focando na isenção de IR para rendimentos até R$ 5 mil.

A oposição busca a aprovação de anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A Câmara discutirá a situação de Eduardo Bolsonaro e a possível cassação de Carla Zambelli.

O governo quer acelerar a votação da lei de diretrizes orçamentárias de 2026 e outras medidas fiscais.

Congresso retoma trabalhos e deve votar proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O Congresso Nacional retorna ao trabalho após recesso, com destaque para o projeto que visa isentar do Imposto de Renda aqueles que ganham até R$ 5 mil mensais. A oposição busca aprovar uma anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A Câmara dos Deputados discutirá a situação de Eduardo Bolsonaro, que pode perder seu mandato devido a ausências após sua licença nos Estados Unidos. Outro tema em pauta é a possível cassação de Carla Zambelli, presa na Itália por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, o governo pretende acelerar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, cuja tramitação está atrasada. As pautas do segundo semestre incluem medidas fiscais e tributárias que podem impactar as eleições.

