Conselho do Corinthians vota impeachment de Augusto Melo

Conselho do Corinthians se reúne para votar o impeachment do presidente Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado em relação a um contrato com uma antiga patrocinadora. Antes da votação, Melo fez um pronunciamento afirmando que não renunciará ao cargo. “Não estou renunciando. Tem muita briga”, declarou ele.

Caso o impeachment seja aprovado, o vice-presidente Osmar Stabile assumirá a presidência até uma nova eleição. Augusto Melo nega todas as acusações e defende sua inocência.

